Conte il più grande chirurgo d’urgenza della storia del calcio

Conte al Napoli. Antonio Conte ha riportato il Napoli in vetta alla classifica dopo la scorsa stagione piena di . L'articolo Conte, "il più grande chirurgo d'urgenza della storia del calcio" proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, che batosta per Conte: il rischio ora si fa più grande - Il Napoli ha vinto di misura contro la Fiorentina in una sfida chiave per la lotta scudetto, ma occhio a quello che è successo perché il rischio ora è alto. Il Napoli è riuscito, allo Stadio Diego Armando Maradona, a casa sua, a vincere sotto gli occhi del proprio pubblico una gara fondamentale e delicatissima. Contro la Fiorentina non era affatto semplice, a maggior ragione dopo la rocambolesca vittoria dell’Inter in casa con il Monza. 🔗tvplay.it

Conte Juve, Santacroce: «Ha portato grande entusiasmo a Napoli, si sta confermando uno dei mister più forti. Sul futuro…» - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, Santacroce non ha dubbi sul futuro del tecnico del Napoli: tutte le dichiarazioni sull’allenatore L’ex calciatore Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Sportitalia per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte, allenatore del Napoli accostato anche alla Juve. PAROLE – «Spero che resti con tutto il cuore perché è un allenatore che ha riportato un entusiasmo immenso in città, e si sta confermando come uno dei mister più forti del campionato». 🔗juventusnews24.com

Conte: Francesco Papa scomodo, ma il più grande riferimento spirituale - Milano, 23 apr. (askanews) - "Il Papa si è sempre schierato contro la guerra, che è sempre una sconfitta, ci diceva". Così il leader M5s Giuseppe Conte, durante la commemorazione a Montecitorio di Camera e Senato. "E' stato un apa scomodo e ciascuna forza politica può sentirsi sfidata da alcune sue posizioni mentre può riscontrare condivisione su altre. Ma è indubitabile che sia stato il più grande riferimento spirituale e morale di questi nostri tempi in cui prevalgono le parole d'odio e le atrocità dei conflitti. 🔗quotidiano.net

