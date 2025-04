Conte ha un vantaggio su Inzaghi il dato parla chiaro cambia la lotta scudetto

Il tecnico azzurro gode di un dato fondamentale, potrebbe essere decisivo nella lotta scudetto: i dettagli. La lotta scudetto entra nel vivo ora più che mai. Inter e Napoli sono a pari punti in classifica quando mancano 5 partite al termine della stagione. Si entra nella fase clou della stagione, quando i nodi cominciano a venire al pettine e tutte le squadre sono chiamate ad affrontare l'ultimo sprint per raggiungere gli obiettivi. Uscita dalla Coppa Italia a causa della sconfitta subita contro il Milan, l'Inter si concentra adesso sul campionato e poi sulla semifinale di Champions League contro il Barcellona. C'è la Roma sulla strada dei nerazzurri, la seconda di una serie di sfide sempre più impegnative. Il Napoli, invece, affronterà il Torino per tentare addirittura il sorpasso qualora l'Inter non dovesse vincere contro i giallorossi.

