Conte ha capito perfettamente l’ambiente, la frase sul tifoso del Napoli che sa essere cattivo è eduardianaPubblichiamo un estratto dell’ampio ritratto di Antonio Conte (“Conte è Doctor House”) scritto da Massimiliano Gallo per il Corriere dello Sport.I giornalisti non lo amano, a giudicare dai commenti che abbiamo letto e ascoltato dopo le sue ultime esternazioni. A noi sembra surreale discutere se quello di Napoli sia un miracolo oppure no. Chiamatelo come vi pare, è una grande impresa. Grandissima. Nessun altro, nelle stesse condizioni, sarebbe in testa a pari punti a cinque giornate dal termine. Questo non significa che il Napoli sia un club di Serie B. Ma ci sarà un motivo se De Laurentiis gli paga uno stipendio che – per distacco – è il più alto rispetto a tutti gli altri allenatori avuti a busta paga (Ancelotti compreso). Ilnapolista.it - Conte ha capito perfettamente l’ambiente, la frase sul tifoso del Napoli che sa essere cattivo è eduardiana Leggi su Ilnapolista.it ha, lasuldelche saPubblichiamo un estratto dell’ampio ritratto di Antonio(“è Doctor House”) scritto da Massimiliano Gallo per il Corriere dello Sport.I giornalisti non lo amano, a giudicare dai commenti che abbiamo letto e ascoltato dopo le sue ultime esternazioni. A noi sembra surreale discutere se quello disia un miracolo oppure no. Chiamatelo come vi pare, è una grande impresa. Grandissima. Nessun altro, nelle stesse condizioni, sarebbe in testa a pari punti a cinque giornate dal termine. Questo non significa che ilsia un club di Serie B. Ma ci sarà un motivo se De Laurentiis gli paga uno stipendio che – per distacco – è il più alto rispetto a tutti gli altri allenatori avuti a busta paga (Ancelotti compreso).

