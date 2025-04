Conte e il Napoli è il mese della verità le richieste per restare la posizione di De Laurentiis

mese per arrivare al momento della verità. Il Napoli ed Antonio Conte si giocano tutto, in un avvincente finale di campionato che, dopo. Leggi su Calciomercato.com Unper arrivare al momento. Iled Antoniosi giocano tutto, in un avvincente finale di campionato che, dopo.

Palmeri la spara: «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0? - Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle colonne di Sportitalia.it: «E’ successo l’impensabile, perché in verità la coesione con l’ambiente e con i giocatori è massima, e l’atmosfera della città e dei tifosi attorno è elettrica e trascinante proprio come piace a lui e come vorrebbe sempre. 🔗inter-news.it

DIRETTA Venezia-Napoli, Conte ‘snobba’ Atalanta-Inter – LIVE - Il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa alla vigilia dell’ennesima sfida fondamentale nella lotta scudetto Altra tappa fondamentale nella corsa scudetto che è ormai diventata a tre con Inter, Napoli e Atalanta. Se lo scontro diretto con i nerazzurri è finito in parità, la squadra di Conte ora ha sulla carta la grande chance di sfruttare il confronto proprio tra Atalanta e Inter di domani sera mentre i partenopei saranno impegnati a Venezia. 🔗calciomercato.it

Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme - Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto ... 🔗serieanews.com

