Consumo d’alcol per strada È giro di vite

Stop a bottiglie e bicchieri di vino, birra e super alcolici da consumare per strada: fino al primo novembre, per effetto di un'ordinanza del sindaco Franceschino Risatti (nella foto), nel borgo gardesano sarà vietato vendere, acquistare o consumare alcolici fuori da locali e ristoranti. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e il decoro in una delle mete turistiche più frequentate d'Italia, con oltre un milione di visitatori l'anno, moltissimi dei quali stranieri. Chi verrà sorpreso con birra, vino o superalcolici in mano in aree pubbliche – dalle vie del centro al lungolago passando per le zone adibite a spiaggia – rischia sanzioni dai 25 ai 500 euro.L'amministrazione punta a evitare assembramenti, degrado e comportamenti incivili, soprattutto nei mesi estivi, quando l'afflusso di turisti raggiunge il picco.

