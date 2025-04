Consulta per il porto e tariffe Tari

Consulta del porto è l’ottavo e ultimo argomento proposto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato alle ore 19 di martedì prossimo 29 aprile. Sarà l’ultimo argomento ad essere esaminato ma il primo dal punto di vista politico. Oltre alla creazione della Consulta del porto, gli altri temi di maggiore peso sottoposti al vaglio del consiglio sono l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e delle Tariffe Tari 2025. Su entrambi relazionerà l’assessore al bilancio Alessadra Pietracci. I primi tre punti all’odg sono quelli di routine di una seduta consiiare, cioè: Comunicazioni del sindaco, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente e risposta alle interrogazioni. Di seguito riportiamo le altre questioni oggetto di esame: l’ approvazione del piano comunale di emergenza e protezione civile di adeguamento alle linee regionali, relaziona il sindaco Valerio Vesprini; accorpamento al demanio stradale di particelle di uso pubblico intestato a privati (relaziona l’assessore al demanio Fabio Senzacqua. Ilrestodelcarlino.it - Consulta per il porto e tariffe Tari Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’istituzione delladelè l’ottavo e ultimo argomento proposto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato alle ore 19 di martedì prossimo 29 aprile. Sarà l’ultimo argomento ad essere esaminato ma il primo dal punto di vista politico. Oltre alla creazione delladel, gli altri temi di maggiore peso sottoposti al vaglio del consiglio sono l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e delle2025. Su entrambi relazionerà l’assessore al bilancio Alessadra Pietracci. I primi tre punti all’odg sono quelli di routine di una seduta consiiare, cioè: Comunicazioni del sindaco, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente e risposta alle interrogazioni. Di seguito riportiamo le altre questioni oggetto di esame: l’ approvazione del piano comunale di emergenza e protezione civile di adeguamento alle linee regionali, relaziona il sindaco Valerio Vesprini; accorpamento al demanio stradale di particelle di uso pubblico intestato a privati (relaziona l’assessore al demanio Fabio Senzacqua.

