Lanazione.it - Consolato verso l’addio. Il comitato canta vittoria: "Liberi dalla zona rossa"

Leggi su Lanazione.it

Mentre le istituzioni cittadine, regionali e nazionali – nessuna esclusa – stanno provando a fare moral suasion nei confronti dell’amministrazione Trump affinché depennilista di Consolati Generali da chiudere quello di Firenze, ildi via Montebello (che riunisce centinaia di famiglie del quartiere), invece. E definiscedella sede diplomatica Usa da lungarno Vespucci come una "liberazione". La protesta dei residenti non è nuova: già all’indomani della chiusura dell’area attorno alper motivi di sicurezza, nel 2002, creò non pochi dissapori, ma la promessa che quella ’’ sarebbe stata a tempo determinato, sopì tutte le rimostranze. "E invece, poi, è divenatta definitiva con l’installazione di gigantesche fioriere di cemento e di una torretta di avvistamento che ricorda il Check point Charlie di Berlino ai tempi del Muro", si legge in una nota del