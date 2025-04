Consolato americano a Firenze Giani scrive al presidente Trump

presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene sulla possibile chiusura del Consolato americano a Firenze. "La Toscana ha una storia che la lega agli Stati Uniti in modo profondo – ha dichiarato il presidente - e che non a caso vede a Firenze le sedi oltre 30 istituti.

Effetto Trump, il quotidiano americano Politico rivela: “Via il consolato Usa da Firenze” - Firenze, 1 marzo 2025 – Spending review d’oltreoceano. Il terremoto generato dal rientro di Donald Trump alla Casa Bianca sembrerebbe aver generato sostanziali scosse anche alle nostre latitudini, all’ombra del Cupolone. Uno dei punti programmatici con cui The Donald ha blindato il sostegno dei repubblicani è stato anche il tema del tesoretto prodotto da una raffica di tagli alla macchina amministrativa e burocratica statunitense, sotto la regia del braccio destro Elon Musk. 🔗lanazione.it

Firenze, chiusura del Consolato americano: Giani scrive a Trump e all’ambasciatore. “Evitare un messaggio sbagliato” - "Mi accingo oggi, 24 aprile 2025, a scrivere – annuncia Giani - una lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti e all'ambasciatore americano in Italia, ricordando che proprio nel 1819 James Ombrosi , incaricato dall’allora console di Livorno, si insediò a Firenze come primo agente consolare e il primo vero console, George Perkins Marsh, nominato dal presidente George Lincoln, arrivò nel 1861. 🔗.com

Firenze: Consolato americano chiude. La decisione del Dipartimento di Stato Usa - E' sempre stato un presidio importante, per gli Stati Uniti e per la città stessa, il Consolato americano di Firenze, vicino al ponte Amerigo Vespucci. Che ora il dipartimento di Stato Usa, per iniziativa del presidente Trump e di Marco Rubio, vuole chiudere. Una perdita per Firenze: economica ma soprattutto d'immagine L'articolo Firenze: Consolato americano chiude. La decisione del Dipartimento di Stato Usa proviene da Firenze Post. 🔗.com

