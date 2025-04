Conferenza stampa Tudor niente appuntamento con il tecnico pre Juve Monza Tutti i dettagli della vigilia

Conferenza stampa Tudor, l'allenatore della Juve non parlerà ai media: la decisione è ufficiale in vista della partita di domenica contro il Monza

niente Conferenza stampa di vigilia per Igor Tudor. Come appreso da , l'avvicinamento a Juve Monza non sarà scandito dall'appuntamento consueto con la stampa.

La decisione è stata presa in conformità del fatto che domani ci saranno i funerali di Papa Francesco. La mancata Conferenza stampa, però, non fermerà i bianconeri. Nel pomeriggio, infatti, è stata programmata una sessione d'allenamento.

