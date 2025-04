Condò Il risultato di Parma inchioda la Juventus Vlahovic e Kolo Muani Due attaccanti tristi rivoluzione davanti la prossima stagione Un giocatore irrinunciabile è lui – ESCLUSIVA

Condò, storica firma e voce del giornalismo italiano, ha rilasciato un’intervista ESCLUSIVA a in cui ha analizzato Parma JuventusPaolo Condò, storica firma e voce del giornalismo italiano, ha parlato in ESCLUSIVA a .com. Ecco la sua analisi su Parma Juventus, match valido per la 33^ giornata di Serie A ma non solo.Parma Juve, se l’aspettava esattamente così come è andata? «No, non me lo aspettavo perché le prime tre partite di Tudor mi erano piaciute generalmente. Mi era sembrato che ci fosse una crescita partita dopo partita, invece questo è stato un brusco passo indietro. Mi immaginavo una partita complicata perché il fatto che il Parma avesse pareggiato le ultime cinque gare, fra le quali quella con l’Inter, descrivevano una squadra che aveva trovato degli equilibri nuovi e il talento lo hanno sempre avuto gli emiliani anche quando perdevano, con Pecchia, le partite. Juventusnews24.com - Condò: «Il risultato di Parma inchioda la Juventus. Vlahovic e Kolo Muani? Due attaccanti tristi, rivoluzione davanti la prossima stagione. Un giocatore irrinunciabile è lui» – ESCLUSIVA Leggi su Juventusnews24.com di Giacomo Giurato, storica firma e voce del giornalismo italiano, ha rilasciato un’intervistaa in cui ha analizzatoPaolo, storica firma e voce del giornalismo italiano, ha parlato ina .com. Ecco la sua analisi su, match valido per la 33^ giornata di Serie A ma non solo.Juve, se l’aspettava esattamente così come è andata? «No, non me lo aspettavo perché le prime tre partite di Tudor mi erano piaciute generalmente. Mi era sembrato che ci fosse una crescita partita dopo partita, invece questo è stato un brusco passo indietro. Mi immaginavo una partita complicata perché il fatto che ilavesse pareggiato le ultime cinque gare, fra le quali quella con l’Inter, descrivevano una squadra che aveva trovato degli equilibri nuovi e il talento lo hanno sempre avuto gli emiliani anche quando perdevano, con Pecchia, le partite.

