Concorso polizia di Stato 2025 4 617 posti ecco come fare domanda

2025. Questo il periodo entro cui sarà possibile presentare domanda per diventare allievo agente della polizia di Stato. Sul portale InPA, dedicato al reclutamento del personale della pubblica amministrazione, è Stato infatti pubblicato il bando di. Latinatoday.it - Concorso polizia di Stato 2025: 4.617 posti, ecco come fare domanda Leggi su Latinatoday.it Un mese esatto: dal 23 aprile al 22 maggio. Questo il periodo entro cui sarà possibile presentareper diventare allievo agente delladi. Sul portale InPA, dedicato al reclutamento del personale della pubblica amministrazione, èinfatti pubblicato il bando di.

