Conclave pressing Usa per cancellare il bergoglismo I cattolici conservatori hanno capacità mediatiche e di denaro dalle Americhe un terzo dei fondi al Vaticano

Ilgazzettino.it - Conclave, pressing Usa per cancellare il bergoglismo. I cattolici conservatori hanno capacità mediatiche e di denaro: dalle Americhe un terzo dei fondi al Vaticano Leggi su Ilgazzettino.it Gli Stati Uniti di Donald Trump vogliono governare ciò che accade nel mondo e tra le cose importanti che accadono c'è l'elezione del nuovo Papa. Le pressioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, Usa in pressing per dimissioni Zelensky. Ma lui rilancia: “Non facile sostituirmi” - (Adnkronos) – Dopo l'imboscata nello Studio Ovale di venerdì sera, come da copione, si tornano a chiedere negli Stati Uniti… L'articolo Ucraina, Usa in pressing per dimissioni Zelensky. Ma lui rilancia: “Non facile sostituirmi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Il nuovo potere di veto sul Conclave: social media e calunnie, il pressing social sui Cardinali - Il Conclave per eleggere il nuovo Papa è uno dei momenti più seguiti e importanti della cristianità, ma anche il mondo laico aspetta con ansia di conoscere il nome del nuovo Pontefice. La ritualità e la segretezza di ciò che avviene in quelle stanze, insieme a un’ovvia curiosità per le dinamiche dell’elezione, ha fatto nascere nel tempo molti falsi miti e molte leggende. E il potere che un tempo esercitavano potenti e imperatori nella scelta dei Pontefici, oggi ha un nuovo volto: le fake news incontrollate sulla rete. 🔗thesocialpost.it

Usa in pressing su Londra per il no alla nuova ambasciata cinese - La commissione ristretta della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sulla concorrenza strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese ha suonato l’allarme: la nuova e imponente ambasciata cinese a Londra, che già preoccupa i servizi segreti britannici, presenta “significative criticità per la sicurezza” del Regno Unito, si legge in un post su X. “Dobbiamo lavorare per affrontare con urgenza questo problema e collaborare con i nostri alleati per proteggere la sicurezza nazionale”, continua. 🔗formiche.net

Conclave, pressing Usa per cancellare il bergoglismo. I cattolici conservatori hanno capacità mediatiche e di; Conclave, pressing Usa per cancellare il bergoglismo. I cattolici conservatori hanno capacità mediatiche e di; «Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse prepa; Conclave, pressing Usa per cancellare il bergoglismo. I cattolici conservatori hanno capacità mediatiche e di…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia