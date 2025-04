Conclave nel mirino dei corvi anche Tagle L’attacco partito da un sito della destra cattolica canadese per l’esibizione sulle note di Imagine – Il video

Leggi su Open.online

Papa Francesco non è ancora stato sepolto, ma in Vaticano si parla già da tempo del suo successore. Complici i diversi ricoveri del Pontefice, e i tanti «» che già da martedì si sono levati in volo sopra San Pietro con l’obiettivo del, la riunione (e la stanza) da cui uscirà il nuovo Papa, il 266esimo successore di Pietro. Colui che dovrà raccogliere l’eredità lasciata da Franciscus. I primi bersagli, il segretario di Stato uscente Pietro Parolin e il cardinale africano Robert Sarah. Entrambi per presunti problemi di salute, risalenti ad anni fa. Ma l’opposizione ai cosiddetti “papabili”, in tutto 137, si sa, lavora molto spesso in Rete e ha il suo centro nelle sfere più conservatriciChiesad’Oltreoceano.da unE proprio da lì, dal Canada che èun nuovo attacco.