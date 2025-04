Conclave il nuovo Papa Parolin favorito Zuppi pesa l’ombra di Sant’Egidio Attenti a Erdo e Tagle se

Papa Francesco? Se la Chiesa decidesse di cambiare strada e continente, allora Luis Antonio Tagle potrebbe dare voce all'Asia. La situazione Affaritaliani.it - Conclave, il nuovo Papa: Parolin favorito. Zuppi? pesa l’ombra di Sant’Egidio. Attenti a Erdo e Tagle se... Leggi su Affaritaliani.it Il successore diFrancesco? Se la Chiesa decidesse di cambiare strada e continente, allora Luis Antoniopotrebbe dare voce all'Asia. La situazione

Su altri siti se ne discute

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

"Nuovo Papa dopo Francesco già eletto in conclave segreto, si chiama Gregorio XVII ed è il cardinale Parolin", la teoria che gira sul web - Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio 2025 e, anche se i bollettini parlano di leggeri miglioramenti, in molti continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e sul web circolano molte teorie "Nuovo Papa già eletto in conclave segreto, si chiama G 🔗ilgiornaleditalia.it

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Chi è Pietro Parolin: il possibile successore di papa Francesco; Conclave, il nuovo Papa: Parolin favorito. Zuppi? pesa l’ombra di Sant’Egidio. Attenti a Erdo e Tagle se...; Per i bookmaker il nuovo papa sarà Parolin, ma pesano le ombre cinesi; Parolin, Zuppi e Pizzaballa, sono loro i favoriti del nuovo conclave. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il prossimo Papa visto da Palazzo Chigi: l’ombra lunga di Parolin sul Conclave - “Lavora in silenzio, sa muoversi tra gli equilibri, ha una visione del mondo ordinata, multilaterale ma non ideologica”, spiega una fonte vicina a Fratelli d’Italia ... 🔗romait.it

Chi sarà il nuovo Papa? Per i bookmakers esteri i favoriti sono Parolin e Tagle - Quali sono i favoriti al Conclave? Ecco su chi puntano gli scommettitori esteri, chi sarà il successore di Papa Francesco? 🔗gazzetta.it

Riesplode il caso Becciu. Due lettere di Francesco gli precludono il Conclave - L'ex segretario di Stato Parolin gli avrebbe mostrato due missive in cui Bergoglio ribadiva la volontà di estrometterlo dall'elezione del nuovo ... 🔗huffingtonpost.it