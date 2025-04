Conclave i decani che dietro le quinte muovono le fila

Repubblica.it - Conclave, i decani che dietro le quinte muovono le fila Leggi su Repubblica.it Hanno più di 80 anni e non potranno partecipare alle votazioni. Ma la loro influenza pesa ancora sulle scelte della Chiesa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parolin, Zuppi e Pizzaballa tra i nomi più accreditati. Conservatori e progressisti si preparano allo scontro tra diplomazie sotterranee e visioni opposte della Chiesa. Trump e Putin osservano e spingono per un “Papa amico” Con la morte di Papa Francesco, il mondo cattolico si prepara a una d 🔗ilgiornaleditalia.it

Saranno i confratelli, le altre eminenze che stanno arrivando a Roma in questi giorni, a sciogliere il nodo della partecipazione di Becciu 🔗affaritaliani.it

Il Papa è morto. Se ne fa un altro. Ma chi sarà?Inizia così Conclave, il thriller psicologico diretto dall’austriaco Edward Berger, regista premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale (2022). La sceneggiatura, vincitrice dell’Oscar 2025 per la Miglior sceneggiatura non originale, è firmata dal britannico Peter Straughan e si basa sull’omonimo romanzo del 2016 dello scrittore e giornalista Robert Harris. 🔗panorama.it

Conclave, i decani che dietro le quinte muovono le fila; Conclave, la recensione del film diretto da Edward Berger; Premium. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I decani che dietro le quinte muovono le fila - Hanno più di 80 anni e non potranno partecipare alle votazioni. Ma la loro influenza pesa ancora sulle scelte della Chiesa ... 🔗repubblica.it

Da Conclave a Habemus Papam, i film che raccontano il Papa, il conclave e i segreti del Vaticano - Il cinema torna protagonista con storie di fede, potere e crisi spirituali. Ecco i migliori film per capire cosa accade dietro le mura del Vaticano ... 🔗panorama.it

Dietro le quinte del Conclave: cosa e come mangiano i cardinali riuniti per eleggere il nuovo Papa - I religiosi non possono avere contatti con l’esterno, e lo stesso vale per cuochi e camerieri: niente telefoni e nessun dispositivo elettronico. Ecco come ... 🔗repubblica.it