Concerto Liberazione cancellato Papini risponde Speculazioni ignobili evitato clima festaiolo

Concerto previsto a Traona in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il sindaco Maurizio Papini chiarisce pubblicamente le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a non concedere l’Auditorium per l’evento promosso da diverse. Sondriotoday.it - Concerto Liberazione cancellato, Papini risponde: "Speculazioni ignobili, evitato clima festaiolo" Leggi su Sondriotoday.it Dopo le polemiche per l’annullamento delprevisto a Traona in occasione dell’80° anniversario della, il sindaco Mauriziochiarisce pubblicamente le motivazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a non concedere l’Auditorium per l’evento promosso da diverse.

Approfondimenti da altre fonti

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Concerto del 25 Aprile cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Liberazione, le celebrazioni. Dalla memoria al futuro. Libri, concerto e il ricordo - FOLLONICA Anche quest’anno la città di Follonica si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario dalla liberazione dalle forze nazi-fasciste con una serie di appuntamenti che copriranno i prossimi giorni e che includeranno al loro interno commemorazioni, approfondimenti e presentazioni riguardanti gli anni della resistenza. Gli eventi fanno tutti parte della rassegna "Resistenza: dalla memoria al futuro" che è patrocinata della città di Follonica e che vede la partecipazione e collaborazione di diverse associazioni locali come le sezioni provinciali Anpi di Grosseto e Follonica, ... 🔗lanazione.it

Concerto Liberazione cancellato, Papini risponde: Speculazioni ignobili, evitato clima festaiolo; Traona, cancellato il concerto per il 25 aprile: è polemica; Polemica a Traona, Lutto per il Papa pretesto per cancellare concerto antifascista. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al Teatro Regio, il Concerto per l’80° Anniversario della Liberazione d’Italia - Un concerto intenso e potente segnerà il culmine delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. “Aldo dice 26×1” – Sinfonie e canti per la libertà si terrà al Teatro Regio il 26 ... 🔗torinoggi.it

Concerto per l'80° anniversario della Liberazione - Venerdì 25 aprile 2025 alle ore 18.00 il Teatro alla Scala di Milano ospita il Concerto per l'80° anniversario della Liberazione a cura di musicisti e artisti del Coro delle sezioni Anpi del ... 🔗mentelocale.it

Liberazione, le celebrazioni. Dalla memoria al futuro. Libri, concerto e il ricordo - FOLLONICA Anche quest’anno la città di Follonica si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario dalla liberazione dalle ... ci sarà poi un concerto dei "Terraticanti" che esibiranno ... 🔗lanazione.it