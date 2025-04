Concerto 1 maggio più sobrio per la morte del Papa è a rischio

Concerto del 1° maggio salterà a causa della morte del Papa? Sembra di no: in questi giorni il cast si sta completando.Alla conduzione ci saranno: Noemi, Ermal Meta e Big MamaL'articolo Concerto 1° maggio più sobrio per la morte del Papa: è a rischio? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Concerto 1° maggio più sobrio per la morte del Papa: è a rischio? Leggi su Ildifforme.it Ildel 1°salterà a causa delladel? Sembra di no: in questi giorni il cast si sta completando.Alla conduzione ci saranno: Noemi, Ermal Meta e Big MamaL'articolo1°piùper ladel: è a? proviene da Il Difforme.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Riccardo Sinigallia a Benevento, il 23 maggio concerto e incontro con gli studenti - Tempo di lettura: 2 minuti«Ci siamo fermati ad ascoltare». È da questa pausa, da un silenzio fertile e necessario, che nasce “A cuor leggero”, il concerto che vedrà protagonista Riccardo Sinigallia il prossimo 23 maggio a Benevento, presso l’Auditorium Sant’Agostino. L’evento è promosso dall’associazione culturale ‘Ossigeno’, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. Un ritorno sul palco in una forma intima ed essenziale, dove la musica si fa ascolto, condivisione, profondità. 🔗anteprima24.it

Maggio Musicale: arriva Anna Netrebko in concerto, unica data italiana - In programma una ricca selezione di brani composti da Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Sergej Rachmaninov, Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Richard Strauss e altri L'articolo Maggio Musicale: arriva Anna Netrebko in concerto, unica data italiana proviene da Firenze Post. 🔗.com

Lecco, concerto del Primo Maggio più forte della pioggia. Costruiamo insieme un’Europa di Pace, Lavoro e Giustizia Sociale; Concertone del Primo Maggio 2024, sul palco del Circo Massimo dieci ore di musica e impegno: ecco artisti, scaletta e dove seguirlo; Primo Maggio, gli altri concerti (che non sono quello di Piazza San Giovanni a Roma); Primo Maggio, non solo Roma: tutti i concertoni in Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media