Concentrazioni di nitrato nel acqua ancora sopra la soglia Vietato il consumo

Concentrazioni di nitrato nell'acqua di Santa Maria a Vico sono in calo ma ancora non sufficienti per dichiarare la potabilità. Lo conferma l'amministrazione comunale che, dopo le ulteriori analisi, ha emanato un'ordinanza con cui si fa divieto di utilizzo per consumo umano dell'acqua."I. Casertanews.it - Concentrazioni di nitrato nell'acqua ancora sopra la soglia: "Vietato il consumo" Leggi su Casertanews.it Ledidi Santa Maria a Vico sono in calo manon sufficienti per dichiarare la potabilità. Lo conferma l'amministrazione comunale che, dopo le ulteriori analisi, ha emanato un'ordinanza con cui si fa divieto di utilizzo perumano dell'."I.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Acqua con 'nitrato': stop all'utilizzo per consumo umano - Acqua non potabile in due fontanini presenti sul territorio comunale di Santa Maria a Vico. E' quanto comunicato dall'amministrazione comunale a seguito della nota dell'Asl competente. In particolare, l'amministrazione ha evidenziato che il 9 aprile era stata emessa un'ordinanza sindacale, a... 🔗casertanews.it

Giornata di disagi per i cittadini: sei comuni di nuovo senz'acqua - Un'altra giornata di disagi per i cittadini di sei comuni della provincia pontina, di nuovo alle prese con uno stop idrico imposto da Acqualatina. A partire dalle 14 di oggi, mercoledì 2 aprile, l'acqua mancherà infatti a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Sezze e Terracina. La... 🔗latinatoday.it

"Bere l’acqua del rubinetto in provincia di Sondrio è una scelta sicura" - Il 22 marzo si è celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’acqua dolce e supportare la gestione sostenibile delle scarse risorse, affrontando la crisi idrica globale. Il tema... 🔗sondriotoday.it

Concentrazioni di nitrato nell'acqua ancora sopra la soglia: Vietato il consumo; Acque sporche: allevamenti intensivi e inquinamento al tempo della crisi climatica. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nitrati alle stelle nel suolo, nei guai un «biogas» a Chiari - Da tempo Chiari è uno dei Comuni "sotto osservazione" per concentrazione di nitrati nell'acqua potabile: già nel 2021 Ats Brescia aveva rilevato in una specifica campagna di analisi valori pari alla s ... 🔗primabrescia.it

La concentrazione di nitrati in Lombardia mette l’Italia a rischio sanzioni - mettendo il nostro Paese a rischio di sanzioni da parte delle autorità europee per la violazione della Direttiva Nitrati e minacciando l’ambiente e la salute pubblica ... 🔗tg24.sky.it

Concentrazioni percentuali e resa - Le concentrazioni percentuali m/m, m/V, e V/V sono utilizzate per descrivere le quantità di sostanze in miscele, con m/V comune per soluzioni solide in acqua. Una concentrazione m/V di 0.9% di ... 🔗skuola.net