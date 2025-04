Conceicao via dalla Juve in estate Quell’aspetto sarà fondamentale per il suo futuro altrimenti… Scenario chiaro per il portoghese

Conceicao lascerà la Juve in estate? C’è un aspetto fondamentale per il suo futuro. Scenario netto per il portogheseLa Gazzetta dello Sport ha incentrato la propria attenzione sul futuro di alcuni bianconeri. Passerà inevitabilmente tutto dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, con la Juventus attualmente impegnata nella corsa al quarto posto in queste ultime cinque partite.In caso di mancato accesso, secondo la Rosea, mezza squadra potrebbe essere ceduta. Tra questi anche Francisco Conceicao, arrivato la scorsa estate dal Porto. In questo Scenario, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di non sedersi nuovamente al tavolo delle trattative col club portoghese per discutere del suo riscatto, lasciando così tornare alla base l’esterno offensivo. .com Juventusnews24.com - Conceicao via dalla Juve in estate? Quell’aspetto sarà fondamentale per il suo futuro, altrimenti… Scenario chiaro per il portoghese Leggi su Juventusnews24.com lascerà lain? C’è un aspettoper il suonetto per ilLa Gazzetta dello Sport ha incentrato la propria attenzione suldi alcuni bianconeri. Passerà inevitabilmente tutto dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, con lantus attualmente impegnata nella corsa al quarto posto in queste ultime cinque partite.In caso di mancato accesso, secondo la Rosea, mezza squadra potrebbe essere ceduta. Tra questi anche Francisco, arrivato la scorsadal Porto. In questo, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di non sedersi nuovamente al tavolo delle trattative col clubper discutere del suo riscatto, lasciando così tornare alla base l’esterno offensivo. .com

Se ne parla anche su altri siti

Conceicao Juve, Mondiale per Club o non Mondiale per Club? Arriva l’indiscrezione che risolve il “dilemma”! La notizia fa sperare! - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve: l’esterno portoghese in forza alla Juve potrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante il mancato riscatto? Arriva la risposta! L’acquisto definitivo di Francisco Conceicao dal Porto da parte della Juve sembra essere sembra più distante. Questa notizia, però, non dovrebbe mettere a rischio il completamento della sua stagione in bianconero, che si concluderà con il Mondiale per Club. 🔗juventusnews24.com

Conceicao fa volare la Juve, Inter battuta 1-0. Niente sorpasso al Napoli - Torino, 16 febbraio 2025 - È festa Juve. Thiago Motta batte Simone Inzaghi e vince il derby d'Italia, rilanciando le quotazioni Juve nella lotta Champions e arrestando quelle interiste nella bagarre con il Napoli. Decide Francisco Conceicao a un quarto d'ora dalla fine, con un colpo da biliardo in area propiziato da una caparbia giocata di Kolo Muani. Nel primo tempo meglio i nerazzurri, con manovra migliore e ritmo più elevato (palo di Dumfries), poi nella ripresa la partita cambia e a deciderla è il portoghese, che sfrutta al meglio una grande giocata del compagno di reparto. 🔗sport.quotidiano.net

Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Novità sul futuro dei calciatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Di seguito tutte le novità sul futuro dei calciatori in prestito Nella rosa della Juve sono presenti anche quattro calciatori che non sono di proprietà del club bianconero. Si tratta di Kalulu (prestato dal Milan), Conceicao (dal Porto), Kolo Muani (dal PSG) e Renato Veiga (dal Chelsea). Secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli in caso di quarto posto in campionato oltre al riscatto di Conceicao punta ad acquistare il centrale francese e il difensore portoghese. 🔗juventusnews24.com

Conceicao via dalla Juve in estate? Quell'aspetto...; Juve, la situazione Conceiçao dallo sfogo social ai dubbi sul riscatto; Polemica Conceicao, il retroscena dello sfogo: la Juve resta in sospeso; Juve a termine: via Conceiçao e Kolo Muani. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juve a termine: via Conceiçao e Kolo Muani - La Juventus deve decidere la situazione di Renato Veiga, difensore portoghese di 21 anni arrivato a gennaio. Il suo costo è di 20 milioni di euro, o almeno è quello che il Chelsea sta pensando di chie ... 🔗informazione.it

Juve, un attacco da rifare: da Vlahovic a Conceiçao, tutti i casi di mercato spinosi - Nel reparto offensivo bianconero, compresi anche gli esterni, nessuno è certo di rimanere nella prossima stagione a parte Yildiz e Nico Gonzalez ... 🔗gazzetta.it

Juventus, Conceiçao può restare per il Mondiale per Club: c'è solo un nodo da sciogliere - La Juventus e il Porto hanno un`intesa, e Francisco Conceição ne sarà parte integrante. L`esterno portoghese, arrivato in ... 🔗msn.com