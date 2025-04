Conceicao cambia il suo futuro allenerà ancora in Serie A

cambia il suo futuro dopo la conquista della finale di Coppa Italia: il tecnico resta in Serie AConceicao cambia il suo futuro: allenerà ancora in Serie A (Ansa Foto) – SerieAnewsE chi l’avrebbe mai detto. Con ogni probabilità nemmeno il più ottimista dei tifosi del Milan avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dei rossoneri sull’Inter nel Derby di Coppa Italia. Un successo secco e netto, un 3-0 che ha tramortito l’Inter e sovvertito ogni tipo di pronostico.L’Inter che navigava a vele spiegate verso il Triplete è stata spezzata in due dal vento di burrasca chiamato Milan. E che proprio i rossoneri abbiano infranto il sogno di conquistare scudetto, Champions League e Coppa Italia da parte dei nerazzurri, beh, aumenta solo soddisfazione e goduria tra i tifosi di fede milanista. Serieanews.com - Conceicao cambia il suo futuro: allenerà ancora in Serie A Leggi su Serieanews.com Sergio Conceiçaoil suodopo la conquista della finale di Coppa Italia: il tecnico resta inil suoinA (Ansa Foto) –AnewsE chi l’avrebbe mai detto. Con ogni probabilità nemmeno il più ottimista dei tifosi del Milan avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dei rossoneri sull’Inter nel Derby di Coppa Italia. Un successo secco e netto, un 3-0 che ha tramortito l’Inter e sovvertito ogni tipo di pronostico.L’Inter che navigava a vele spiegate verso il Triplete è stata spezzata in due dal vento di burrasca chiamato Milan. E che proprio i rossoneri abbiano infranto il sogno di conquistare scudetto, Champions League e Coppa Italia da parte dei nerazzurri, beh, aumenta solo soddisfazione e goduria tra i tifosi di fede milanista.

