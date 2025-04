Con una App si trova il parcheggio libero nel centro città

trovare parcheggio in centro a Como, grazie al progetto messo a punto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese l’Università degli Studi di Pavia e la Fondazione Cluster Tecnologie che prevede di mettere in rete gli 800 posteggi della zona rossa. La società Smart Parking System di Vicenza si è aggiudicata l’appalto per installare i sensori e realizzare una piattaforma. In realtà il progetto “Free-Way“, finanziato da Regione Lombardia è molto più ambizioso, non solo verranno fornite informazioni sulle modifiche viabilistiche pianificate e in emergenza. A elaborare la “cabina di regia informatica“ sarà l’Università di Pavia che metterà a punto un software in grado di gestire in tempo reale i dati provenienti dalle telecamere puntate sui 40 varchi cittadini, i 170 parcometri, gli accessi ai cinque autosilo, i parcheggi a raso della zona rossa dove sono presenti 800 sensori in grado di stabilire quando un’auto è in sosta, i 976 semafori. Ilgiorno.it - Con una App si trova il parcheggio libero nel centro città Leggi su Ilgiorno.it Entro breve sarà molto più facilereina Como, grazie al progetto messo a punto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese l’Università degli Studi di Pavia e la Fondazione Cluster Tecnologie che prevede di mettere in rete gli 800 posteggi della zona rossa. La società Smart Parking System di Vicenza si è aggiudicata l’appalto per installare i sensori e realizzare una piattaforma. In realtà il progetto “Free-Way“, finanziato da Regione Lombardia è molto più ambizioso, non solo verranno fornite informazioni sulle modifiche viabilistiche pianificate e in emergenza. A elaborare la “cabina di regia informatica“ sarà l’Università di Pavia che metterà a punto un software in grado di gestire in tempo reale i dati provenienti dalle telecamere puntate sui 40 varchi cittadini, i 170 parcometri, gli accessi ai cinque autosilo, i parcheggi a raso della zona rossa dove sono presenti 800 sensori in grado di stabilire quando un’auto è in sosta, i 976 semafori.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Come promesso qualche giorno fa, Google ha iniziato a distribuire la funzionalità di condivisione della posizione su Trova il mio dispositivo. L'articolo La rinnovata app Trova il mio dispositivo con condivisione della posizione è in rollout proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Trovare parcheggio sta diventando una vera e propria sfida nelle grandi metropoli italiane. A Roma, come in altre città come Milano e Napoli, gli automobilisti si trovano a dover fare i conti con il traffico congestionato e la scarsità di posti auto disponibili. Il risultato è che molti si vedono costretti a parcheggiare in maniera irregolare, creando disagi a sé stessi e agli altri, e incorrendo in multe salate. 🔗dayitalianews.com

Parcheggiare l’auto in un’area pubblica e ritrovarla il giorno dopo coperta di terriccio, pietrisco e con ammaccature sul cofano, tettuccio e parabrezza. Questo quanto vissuto da un cittadino di San Nicola la Strada, il quale, ritenendo il Comune responsabile del danno, ha deciso di agire... 🔗casertanews.it

Con una App si trova il parcheggio libero nel centro città; Parcheggi a Firenze vicino al centro e gratuiti: ecco dove sono; Merano: una App che aiuta le persone con disabilità a trovare un parcheggio libero; Dove parcheggiare gratis a Barcellona. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Con una App si trova il parcheggio libero nel centro città - Entro breve sarà molto più facile trovare parcheggio in centro a Como, grazie al progetto messo a punto dall’Agenzia ... 🔗ilgiorno.it

Migliori app per trovare parcheggio | Aprile 2025 - Le app per trovare ... di monete o biglietti di parcheggio. Queste funzionalità unite semplificano notevolmente la vita di coloro che cercano parcheggio, riducendo lo stress e il tempo perso nella ... 🔗tuttotek.it

Come funziona a Cuneo l'app che trova il parcheggio e paga la sosta - L'app trova il parcheggio più vicino grazie alla geolocalizzazione, non è necessario recarsi al parcometro per stampare il biglietto ed il pagamento del parcheggio avviene direttamente sulla carta di ... 🔗cuneocronaca.it