Con un calzino vecchio e 200 grammi di riso ho risolto per sempre il problema della mia auto Risparmi benzina e guidi benissimo il mio meccanico Franco è rimasto sconvolto

auto per evitare questo fastidioso problema che incide sulla sicurezza alla guida.Guidare con il parabrezza appannato non è solo fastidioso, ma rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Questo fenomeno, molto comune soprattutto nei mesi freddi o umidi, riduce drasticamente la visibilità, mettendo a rischio non solo il conducente ma anche gli altri utenti della strada. Il Codice della Strada italiano, all’articolo 141, impone l’obbligo di garantire sempre una visibilità ottimale durante la guida. La mancata osservanza può comportare sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione della patente.Tra le soluzioni più semplici ed economiche per combattere l’appannamento troviamo il bicarbonato di sodio. Questo prodotto, comunemente usato in cucina, possiede ottime proprietà assorbenti. Ilfogliettone.it - Con un calzino vecchio e 200 grammi di riso ho risolto per sempre il problema della mia auto | Risparmi benzina e guidi benissimo: il mio meccanico Franco è rimasto sconvolto Leggi su Ilfogliettone.it Un metodo casalingo da portare inper evitare questo fastidiosoche incide sulla sicurezza alla guida.Guidare con il parabrezza appannato non è solo fastidioso, ma rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Questo fenomeno, molto comune soprattutto nei mesi freddi o umidi, riduce drasticamente la visibilità, mettendo a rischio non solo il conducente ma anche gli altri utentistrada. Il CodiceStrada italiano, all’articolo 141, impone l’obbligo di garantireuna visibilità ottimale durante la guida. La mancata osservanza può comportare sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensionepatente.Tra le soluzioni più semplici ed economiche per combattere l’appannamento troviamo il bicarbonato di sodio. Questo prodotto, comunemente usato in cucina, possiede ottime proprietà assorbenti.

Approfondimenti da altre fonti

Teneva quasi 200 dosi di cocaina pronte da vendere in un calzino - I finanzieri del comando provinciale di Trento hanno arrestato un 40enne tunisino nella cui abitazione sono stati trovati e sequestrati 205 grammi di cocaina e circa 3mila euro in contanti. A incastrarlo è stato il cane antidroga Aron, il quale ha segnalato insistentemente lo zaino del ragazzo... 🔗trentotoday.it

Bangkok, 36enne salta tra due grattacieli durante il sisma per raggiungere la famiglia, il balzo a 200 metri di altezza - VIDEO - L'uomo si trovava a 52 piani di altezza Un 36enne sudcoreano è saltato da un grattacielo all'altro durante il sisma che è stato avvertito a Bangkok, in Thailandia. L'uomo, Kwon Young Jun, si trovava in palestra al 52esimo piano di un grattacielo quando si è verificato il sisma: il ponte che c 🔗ilgiornaleditalia.it

Gout Gout meglio di Bolt, a 17 anni vola nei 200 metri – Video - (Adnkronos) – Gout Gout vola e nei 200 metri batte… Usain Bolt. Il 17enne fenomeno australiano ha trionfato nei campionati nazionali correndo in 19''84 nella finale dei 200 metri. La prestazione del talento non verrà registrata ufficialmente: è stata condizionata dal vento favorevole di 2,2 metri al secondo, lievemente superiore alla soglia di 2 metri […] L'articolo Gout Gout meglio di Bolt, a 17 anni vola nei 200 metri – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altri due spacciatori arrestati in centro ad Arezzo: le dosi in un calzino nascosto nei boxer; Curno, bloccato con la cocaina nascosta in un calzino: aveva 53 dosi e 200 euro, arrestato; Teneva quasi 200 dosi di cocaina pronte da vendere in un calzino; Giovani pusher arrestati a Torino e Nichelino: uno spacciava vicino alla chiesa, la droga nascosta nel calzino. 🔗Approfondimenti da altre fonti