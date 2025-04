Con le sue scarpe nere e consumate così Francesco ha scelto di essere sepolto

Repubblica.it - Con le sue scarpe nere e consumate: così Francesco ha scelto di essere sepolto Leggi su Repubblica.it Un paio di calzature ortopediche, modeste e logore, al posto delle tradizionali babbucce papali, che sono invece simbolo di potere. Una scelta coerente con il suo stile sobrio e vicino agli ultimi

