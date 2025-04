Con le Ioniq di Hyundai bastano 15 minuti la ricarica veloce di una pausa caffè

In viaggio tra Piemonte e Lombardia con le elettriche: 800 Volt, 270 km e una sosta ricarica più rapida di un espresso in autogrill

Hyundai IONIQ 5 N è stata incoronata Migliore Auto Sportiva ai MotorWeek 2025 Drivers' Choice Awards durante il Chicago Auto Show. Il SUV elettrico ad alte prestazioni ha conquistato il titolo grazie alle sue straordinarie capacità dinamiche, rese possibili dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e dalle avanzate tecnologie N motorsport.

Con le Ioniq di Hyundai bastano 15 minuti: la ricarica veloce di una pausa caffè - In viaggio tra Piemonte e Lombardia con le Hyundai elettriche: 800 Volt, 270 km e una sosta ricarica più rapida di un espresso in autogrill ... 🔗ilgiornale.it

Hyundai Ioniq 5: non teme l’autostrada, ma… - Sopra i 110 km/h il consumo di corrente aumenta e non tutte le colonnine rapide sono così.. rapide. Ma rispetto a quelle della maggior parte delle rivali, la batteria a 800 volt delle Hyundai Ioniq 5 ... 🔗alvolante.it

Hyundai Ioniq 9: com'è fatto il SUV elettrico coreano - La famiglia elettrica Ioniq di Hyundai si sta progressivamente allargando. Non solo per numero di modelli, ma anche per dimensioni. Con la Ioniq 9, infatti, a fianco del crossover Ioniq 5 e della ... 🔗msn.com