Con la sua grande capacità di trasformarsi non è mai uguale a sé stessa e riesce sempre a creare nuovi outfit interessanti

Nonostante la si possa classificare come un grande classico, è difficile incasellarla perché la sua grande capacità di trasformarsi fa sì che non sia mai uguale a sé stessa. E la giacca di jeans primavera 2025 non fa eccezione. Stupisce con forme insolite, colori e lavaggi variegati provando che non è mai un errore comprarne un nuovo esemplare. In denim scuro o esageratamente delavé, corta o lunga, aderente oppure oversize, in tinta unita o a motivi fantasia. Non ci sono limiti alle variazioni sul tema. Senza contare poi i mille dettagli che possono essere aggiunti, come un colletto a contrasto o delle applicazioni scintillanti. Ecco quindi tre modelli di tendenza e come abbinarli questa primavera, con l'aggiunta, a fondo pagina, persino di qualche consiglio per lo shopping.

