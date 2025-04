Con Chivu a Parma è cambiata la musica

Parma, città per eccellenza di formaggio e salumi esportati in ogni angolo del pianeta. Parma, che chi non va a sentire Verdi al Teatro Regio è considerato out dai melomani che riempiono i loggioni. Parma e il calcio, bello da morire quello di Nevio Scala che si permise in quattro anni di passare dalla serie B a vincere nel vecchio Wembley l’allora Coppa delle Coppe, strappando pure l’anno prima la Coppa Italia alla Juve. Parma coi soldi di Tanzi, dei fallimenti. Parma che riparte dalla D con l’azionariato popolare e rivede la massima serie con Pecchia in panchina.È un nuovo inizio che sembra andare alla grande: pareggio con la Fiorentina e vittoria sul Milan. Poi il grande errore a Napoli proprio di Pecchia, arrivato a un passo dal salto di qualità e ritrovatosi invece a infilare una discesa senza ritorno (per lui): ducali in vantaggio ma sostituzioni finite troppo presto; Del Prato (leader della difesa e implacabile su Lukaku) spedito in porta (lui e non un attaccante!) al posto dell’espulso Suzuki; l’inevitabile pareggio proprio di Big Rom al 92’ e il gol-partita di Anguissa per i napoletani al 96’. Liberoquotidiano.it - Con Chivu a Parma è cambiata la musica Leggi su Liberoquotidiano.it , città per eccellenza di formaggio e salumi esportati in ogni angolo del pianeta., che chi non va a sentire Verdi al Teatro Regio è considerato out dai melomani che riempiono i loggioni.e il calcio, bello da morire quello di Nevio Scala che si permise in quattro anni di passare dalla serie B a vincere nel vecchio Wembley l’allora Coppa delle Coppe, strappando pure l’anno prima la Coppa Italia alla Juve.coi soldi di Tanzi, dei fallimenti.che riparte dalla D con l’azionariato popolare e rivede la massima serie con Pecchia in panchina.È un nuovo inizio che sembra andare alla grande: pareggio con la Fiorentina e vittoria sul Milan. Poi il grande errore a Napoli proprio di Pecchia, arrivato a un passo dal salto di qualità e ritrovatosi invece a infilare una discesa senza ritorno (per lui): ducali in vantaggio ma sostituzioni finite troppo presto; Del Prato (leader della difesa e implacabile su Lukaku) spedito in porta (lui e non un attaccante!) al posto dell’espulso Suzuki; l’inevitabile pareggio proprio di Big Rom al 92’ e il gol-partita di Anguissa per i napoletani al 96’.

