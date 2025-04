Comune revoca cittadinanza a Mussolini e la dà a Matteotti

Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e l'ha conferita a Giacomo Matteotti. La decisione è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale. "revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento, in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico", ha detto la sindaca Mirna Cecchini, nel suo discorso. Tg24.sky.it - Comune revoca cittadinanza a Mussolini e la dà a Matteotti Leggi su Tg24.sky.it Alla vigilia del 25 aprile, ildi San Clemente, in provincia di Rimini, hato laonoraria a Benitoe l'ha conferita a Giacomo. La decisione è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale. "re laonoraria a Benitosignifica prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento, in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico", ha detto la sindaca Mirna Cecchini, nel suo discorso.

