Comune in Emilia Romagna revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la dà a Matteotti

Comune di San Clemente, in Emilia-Romagna, ha revocato la cittadinanza onoraria a Mussolini e ha deciso di conferirla a Giacomo Matteotti, il politico socialista ucciso dal regime. Anche un altro Comune nell'Emilia, Ozzano ha deciso di togliere la cittadinanza al duce. Leggi su Fanpage.it In occasione del 25 Aprile ildi San Clemente, in, hato lae ha deciso di conferirla a Giacomo, il politico socialista ucciso dal regime. Anche un altronell', Ozzano ha deciso di togliere laal duce.

Comune in Emilia-Romagna revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la dà a Matteotti; Comune revoca la cittadinanza a Mussolini e la dà a Matteotti

