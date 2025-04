Compra online un paio di sandali ed è choc cosa succede quando apre il pacco

paio di sandali su ASOS per il suo compleanno. Kay Crosby, 24 anni, ha raccontato che, all’apertura del pacco, è stata colpita da un odore sgradevole e ha notato che le scarpe sembravano già usate, con suole consumate e un odore simile a pesce avariato.?“Ero entusiasta di ricevere i sandali, ma quando ho aperto la scatola, l’odore era nauseante,” ha dichiarato Kay. “Le suole erano consumate ai lati, e l’odore era insopportabile. Sembravano scarpe già indossate.”?Nonostante il prezzo contenuto di 23 sterline, Kay si aspettava un prodotto nuovo e in buone condizioni. Delusa, ha contattato il servizio clienti di ASOS, che ha promesso un rimborso. Tuttavia, l’esperienza ha lasciato Kay perplessa riguardo agli acquisti online. Leggi su Caffeinamagazine.it ?Una giovane donna di Sheffield ha vissuto un’esperienza spiacevole dopo aver acquistato undisu ASOS per il suo compleanno. Kay Crosby, 24 anni, ha raccontato che, all’apertura del, è stata colpita da un odore sgradevole e ha notato che le scarpe sembravano già usate, con suole consumate e un odore simile a pesce avariato.?“Ero entusiasta di ricevere i, maho aperto la scatola, l’odore era nauseante,” ha dichiarato Kay. “Le suole erano consumate ai lati, e l’odore era insopportabile. Sembravano scarpe già indossate.”?Nonostante il prezzo contenuto di 23 sterline, Kay si aspettava un prodotto nuovo e in buone condizioni. Delusa, ha contattato il servizio clienti di ASOS, che ha promesso un rimborso. Tuttavia, l’esperienza ha lasciato Kay perplessa riguardo agli acquisti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Compra online abiti firmati che non arrivano: la truffa da più di mille euro - Compra abiti firmati su internet che però non arriveranno mai: vittima della truffa una donna di Itri caduta nel raggiro di una 39enne di origini calabresi che è stata denunciata. Sono stati i militari della locale Stazione a portare avanti le indagini che hanno permesso di risalire alla... 🔗latinatoday.it

MondoUomo.it Si racconta in 30 Secondi: Il Nostro Spot Online il 12 Aprile alle Ore 12, Première su YouTube. - Domani alle 12.00 il video spot ufficiale di MondoUomo.it – Inizia il conto alla rovescia… Sabato 12 aprile alle ore 12.00, sarà online su YouTube il nostro video spot ufficiale: un concentrato visivo che esprime l’identità, lo stile e la visione editoriale del nostro magazine dedicato all’uomo moderno Un video breve, ma deciso. Un invito [...] 🔗mondouomo.it

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile” - È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 14 aprile: l’aggressore, un 21enne di origini nordafricane residente a Rozzano, nell’hinterland milanese, è stato arrestato subito dopo la violenza. Una residente della zona, infatti, ha sentito le grida disperate della vittima e allertato le autorità che in breve tempo si sono recate sul posto cogliendo in flagranza di reato il giovane, il quale, ... 🔗tpi.it

11 vestiti estivi, freschi e chic, di tendenza nel 2025 per essere perfetta in pochi minuti (e dove comprarli online); Ode ai sandali platform di Olivia Rodrigo a Venezia; 25 sandali neri di tendenza nel 2025, con e senza tacco, per trovare quelli più adatti al tuo stile; Le scarpe eleganti (e accessibili) da acquistare per l'estate 2024. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Compra online un paio di sandali e scopre una sorpresa inaspettata all’apertura del pacco - Una giovane cliente di un noto sito riceve sandali usati con un odore sgradevole di pesce, causando delusione per un acquisto atteso per il suo compleanno e preoccupazioni per lo shopping online Lo ... 🔗bigodino.it