Compleanno Ruben Sosa il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 59 anni – VIDEO

, ilper i59. Ecco il pensiero del club nerazzurroGiornata speciale per un ex storico, che oggi, venerdì 25 aprire, può festeggiare il. Difatti, l'ex giocatore e idolo della tifoseria nerazzurra,, oggi compie 59. 76 presenze, 44 gol Competizioni europee: 12 presenze, 1 gol Coppa Italia e Supercoppa Italiana: 16 presenze, 5 gol TOTALE (dal 1992 al 1995): 104 presenze, 50 gol. Numeri importanti per l'uruguaiano, che è rimasto nel cuore dei tifosi per il suo sinistro, ma soprattutto per la sua esultanza iconica. Cosi il club meneghino ha voluto omaggiarlo suicanali social in questa giornata speciale. Tanti auguri.Un sinistro magico e un'esultanza iconica ???Tanti auguri! ???#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 25, 2025