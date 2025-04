Como Genoa in conferenza stampa Fabregas esalta Vieira Per me è un idolo Lo rispetto tantissimo

