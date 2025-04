Come tenere sotto controllo la voglia di zucchero

zucchero raffinato o zucchero bianco è aumentato in un secolo da cinque chili all'anno a trenta chili all'anno a persona. Questo incremento è dovuto al fatto che iniziamo a consumare un eccesso di zuccheri aggiunti troppo presto. Come una droga, lo zucchero crea dipendenza, sia fisica che psicologica. Facciamo il punto sui pericoli dello zucchero. Ilgiornale.it - Come tenere sotto controllo la voglia di zucchero? Leggi su Ilgiornale.it Il consumo diraffinato obianco è aumentato in un secolo da cinque chili all'anno a trenta chili all'anno a persona. Questo incremento è dovuto al fatto che iniziamo a consumare un eccesso di zuccheri aggiunti troppo presto.una droga, locrea dipendenza, sia fisica che psicologica. Facciamo il punto sui pericoli dello

