Come sta Christian Vieri dopo il ricovero alle Maldive e il rientro a Milano Non è polmonite mi servono 15 giorni di riposo

Come sta Bobo Vieri? Decisamente meglio dopo il grande spavento ma dovrà osservare un periodo di convalescenza e riposo. È lo stesso ex calciatore a raccontarlo attraverso una story su Instagram con cui aggiorna i tanti fan sulle sue condizioni di salute e li ringrazia per l’affetto dimostrato con una valanga di messaggi di vicinanza.Il videoChristian Vieri appare sorridente nel reel postato qualche ora fa, con il ciuffo spettinato e una maglietta nera da “casa”, la casa di Milano. Dove è rientrato di tutta fretta dopo il ricovero alla Maldive dovuto a una problema a un polmone che gli aveva procurato febbre altissima, dolore alle ossa e una difficoltà respiratoria che gli abbassa ancora di qualche tono al voce. “C’è Elvis (il suo nuovo soprannome) a Milano! Ieri ho visto il medico – rivela l’ex bomber di Inter, Juve, Milan e nazionale spettinandosi i capelli mentre il video si riempie di scherzose emoticon “ospedaliere”– e per fortuna non è una polmonite. Ilgiorno.it - Come sta Christian Vieri dopo il ricovero alle Maldive e il rientro a Milano? “Non è polmonite, mi servono 15 giorni di riposo” Leggi su Ilgiorno.it sta Bobo? Decisamente meglioil grande spavento ma dovrà osservare un periodo di convalescenza e. È lo stesso ex calciatore a raccontarlo attraverso una story su Instagram con cui aggiorna i tanti fan sulle sue condizioni di salute e li ringrazia per l’affetto dimostrato con una valanga di messaggi di vicinanza.Il videoappare sorridente nel reel postato qualche ora fa, con il ciuffo spettinato e una maglietta nera da “casa”, la casa di. Dove è rientrato di tutta frettailalladovuto a una problema a un polmone che gli aveva procurato febbre altissima, doloreossa e una difficoltà respiratoria che gli abbassa ancora di qualche tono al voce. “C’è Elvis (il suo nuovo soprannome) a! Ieri ho visto il medico – rivela l’ex bomber di Inter, Juve, Milan e nazionale spettinandosi i capelli mentre il video si riempie di scherzose emoticon “ospedaliere”– e per fortuna non è una

