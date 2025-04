Come si svolgeranno i funerali domani gli orari i capi di Stato presenti e itinerario del corteo

Xml2.corriere.it - Come si svolgeranno i funerali, domani: gli orari, i capi di Stato presenti e l'itinerario del corteo Leggi su Xml2.corriere.it Il rito officiato dal cardinale Giovanni Battista Re, poi la sepoltura nella basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco morto, le ultime notizie in diretta: sabato alle 10 i funerali, da domani la bara del Pontefice sarà esposta a San Pietro | DIRETTA LIVE - Papa Francesco è tornato alla casa del Padre: il Pontefice, infatti, è morto all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile in seguito a un ictus cerebrale che, così come si legge nel bollettino diramato dalla Santa Sede, ha causato il coma e poi il collasso cardiocircolatorio irreversibile. La salma di Papa Francesco è stata esposta a Santa Marta dove resterà per tutto il giorno. Da domani, invece, la bara verrà esposta a San Pietro in attesa dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10. 🔗tpi.it

Papa Francesco: da domani l’esposizione del corpo, funerali tra venerdì e domenica Probabilmente sabato - Constatazione del decesso effettuata ieri sera. Nell’appartamento di Santa Marta sigilli. L’esposizione del corpo di papa Francesco in basilica di San Pietro avrà luogo da domani. Il pontefice morto ieri mattina sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore, secondo la sua volontà. Sepoltura successiva ai funerali che avranno luogo, in San Pietro, tra venerdì e domenica. Verosimilmente sabato. 🔗noinotizie.it

