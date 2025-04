Come sarà la Striscia di Gaza in futuro il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Caso te lo Fossi Perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi dedichiamo questa puntata speciale per il 25 aprile al futuro di Gaza, per parlare di Come potrebbe diventare la Striscia un domani.

Donald Trump: «I palestinesi via da Gaza, agli Usa il controllo della Striscia: sarà la rivière del Medio Oriente» - I palestinesi devono lasciare Gaza per sempre e vivere in altri paesi in pace. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia. E saranno responsabili della ricostruzione. Il controllo sarà a lungo termine e porterà stabilità in Medio Oriente. Dopo l’incontro con Benjamin Netahyahu il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivela il suo piano per la Palestina. E dice che Gaza «sarà la rivière del Medio Oriente». 🔗open.online

Donald Trump e la retromarcia su Gaza. Gli Usa non finanzieranno la ricostruzione e nessun militare sarà inviato sulla Striscia - «I contribuenti americani non finanzieranno la ricostruzione di Gaza». Lo ha detto chiaro e tondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che Donald Trump sta negoziando con i partner della regione per questo scopo. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, non ha preso «impegni ufficiali» per il dispiegamento di militari statunitensi nella Striscia. «Quella del presidente è una proposta fuori dagli schemi, il cui obiettivo è una pace duratura e per tutti in Medio Oriente», sottolinea Leavitt. 🔗open.online

Gaza, ultimatum di Trump e Netanyahu: “Se Hamas non rilascia gli ostaggi la tregua sarà interrotta. Già radunate le forze nella Striscia” - Il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu minacciano insieme Hamas, che lunedì ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato del prossimo scambio di ostaggi – il sesto previsto dall’accordo di tregua – accusando Tel Aviv di non aver rispettato i termini dell’intesa. Rispondendo ai cronisti alla Casa Bianca, Trump – che martedì aveva promesso “l’inferno” in caso di mancato rispetto dell’impegno – ha ribadito il suo ultimatum al movimento islamico palestinese perchè rilasci prigionieri alla scadenza prevista, cioè entro il mezzogiorno di sabato. 🔗ilfattoquotidiano.it

