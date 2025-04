Come dare valore legale ai corsi di formazione e smettere di buttare soldi in attestati inutili

corsi con titoli privi di reale valore. attestati che, seppur curati nella grafica e nella didattica, non hanno alcun impatto effettivo sul curriculum, non sono spendibili nei concorsi pubblici, non permettono l’accesso a bandi istituzionali e, soprattutto, non fanno davvero avanzare nella vita o nella carriera.La ragione? Manca un elemento chiave: il valore legale. In un sistema educativo e professionale sempre più interconnesso e competitivo, non è sufficiente formarsi: bisogna farlo in modo riconosciuto, conforme e spendibile. E qui entra in gioco un’organizzazione che sta riscrivendo le regole del gioco a livello internazionale.Accreditation Training è una società con sede negli Stati Uniti che opera in tutto il mondo con una missione chiara: aiutare enti, scuole, università private e realtà formative a ottenere accreditamenti, riconoscimenti e iscrizioni ufficiali presso enti pubblici, registri ministeriali e piattaforme istituzionali. Liberoquotidiano.it - Come dare valore legale ai corsi di formazione (e smettere di buttare soldi in attestati inutili) Leggi su Liberoquotidiano.it Ogni anno, migliaia di studenti e professionisti si affidano a enti formativi che rilascianocon titoli privi di realeche, seppur curati nella grafica e nella didattica, non hanno alcun impatto effettivo sul curriculum, non sono spendibili nei conpubblici, non permettono l’accesso a bandi istituzionali e, soprattutto, non fanno davvero avanzare nella vita o nella carriera.La ragione? Manca un elemento chiave: il. In un sistema educativo e professionale sempre più interconnesso e competitivo, non è sufficiente formarsi: bisogna farlo in modo riconosciuto, conforme e spendibile. E qui entra in gioco un’organizzazione che sta riscrivendo le regole del gioco a livello internazionale.Accreditation Training è una società con sede negli Stati Uniti che opera in tutto il mondo con una missione chiara: aiutare enti, scuole, università private e realtà formative a ottenere accreditamenti, riconoscimenti e iscrizioni ufficiali presso enti pubblici, registri ministeriali e piattaforme istituzionali.

