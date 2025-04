Come cambia il tabellone di Cobolli dopo aver eliminato Rune 3 turno alla portata poi Medvedev

Cobolli prosegue la propria avventura al Masters 1000 di Madrid dopo aver prevalso nei confronti del danese Holger Rune. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, e poi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, probabilmente afflitto da un problema fisico.Il laziale ha eliminato la testa di serie numero 8 del tabellone dopo che all’esordio aveva regolato l’ungherese Fabian Marozsan e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, avversario ostico, non insuperabile e contro cui l’azzurro può cercare il colpaccio. Il terzo turno sembra essere alla portata del 22enne, numero 36 del ranking che incrocerà il 23enne, numero 32 del mondo. Oasport.it - Come cambia il tabellone di Cobolli dopo aver eliminato Rune: 3° turno alla portata, poi Medvedev? Leggi su Oasport.it Flavioprosegue la propria avventura al Masters 1000 di Madridprevalso nei confronti del danese Holger. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set contro il numero 9 del mondo, reduce dvittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo, e poi ha beneficiato del ritiro del suo avversario, probabilmente afflitto da un problema fisico.Il laziale hala testa di serie numero 8 delche all’esordio aveva regolato l’ungherese Fabian Marozsan e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, avversario ostico, non insuperabile e contro cui l’azzurro può cercare il colpaccio. Il terzosembra esseredel 22enne, numero 36 del ranking che incrocerà il 23enne, numero 32 del mondo.

