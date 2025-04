Come cambia il ranking di Flavio Cobolli a Madrid Il guadagno dopo Rune e le proiezioni turno per turno

Flavio Cobolli ha dominato il primo set contro il danese Holger Rune e poi ha beneficiato del ritiro del numero 9 del mondo per proseguire la propria avventura al Masters 1000 di Madrid. Si tratta del primo successo in carriera per il laziale contro un top-10 e ora avrà la possibilità di affrontare lo statunitense Brandon Nakashima sulla terra rossa della capitale spagnola, mettendo nel mirino un possibile approdo agli ottavi di finale.Il risultato odierno ha permesso al nostro portacolori di raccogliere 50 punti e onorando così la cambiale di dodici mesi. Da inizio settimana ha virtualmente guadagnato tre posizioni nel ranking ATP: al momento occupa il 33mo posto virtuale con 1.520 punti all’attivo, con la concreta possibilità di scalare la classifica internazionale se dovesse riuscire a farsi ulteriormente largo sul mattone tritato iberico. Oasport.it - Come cambia il ranking di Flavio Cobolli a Madrid? Il guadagno dopo Rune e le proiezioni turno per turno Leggi su Oasport.it ha dominato il primo set contro il danese Holgere poi ha beneficiato del ritiro del numero 9 del mondo per proseguire la propria avventura al Masters 1000 di. Si tratta del primo successo in carriera per il laziale contro un top-10 e ora avrà la possibilità di affrontare lo statunitense Brandon Nakashima sulla terra rossa della capitale spagnola, mettendo nel mirino un possibile approdo agli ottavi di finale.Il risultato odierno ha permesso al nostro portacolori di raccogliere 50 punti e onorando così lale di dodici mesi. Da inizio settimana ha virtualmente guadagnato tre posizioni nelATP: al momento occupa il 33mo posto virtuale con 1.520 punti all’attivo, con la concreta possibilità di scalare la classifica internazionale se dovesse riuscire a farsi ulteriormente largo sul mattone tritato iberico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner raggiunge Alcaraz: 36 settimane da numero 1. Come cambia il ranking - (Adnkronos) – Jannik Sinner è appena entrato nella sua 36esima settimana da numero uno del mondo. Il tennista azzurro ha raggiunto il record di Carlos Alcaraz, rimasto in testa alla classifica Atp proprio per 36 settimane, con il sorpasso, già sicuro, che si compirà lunedì prossimo. Il duello a distanza tra i due protagonisti annunciati […] L'articolo Sinner raggiunge Alcaraz: 36 settimane da numero 1. 🔗.com

Ranking UEFA aggiornato, giovedì giornata decisiva: come cambia dopo la qualificazione dell’Inter. La situazione per il quinto posto in Champions League - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il quinto posto Champions si avvicina? La classifica aggiornata e quanto accadrà nei prossimi giorni Si aggiorna il ranking per nazioni dopo la prima giornata degli ottavi ritorno di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗juventusnews24.com

Flavio Cobolli scala il ranking ATP con la semifinale a Bucarest. E può andare in scia a Berrettini - Flavio Cobolli dà seguito alla propria avventura nell’ATP250 di Bucarest. Sulla terra rumena, il classe 2002 del Bel Paese ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic 7-6 (5) 6-4 ed ha avuto accesso al penultimo atto dell’evento di questa settimana. Dopo aver subìto una serie di otto ko consecutivi nel massimo circuito internazionale, il romano sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis. Sulla sua strada, in semifinale, ci sarà il vincente del confronto tra lo spagnolo Pedro Martinez e il bosniaco Damir Dzumhur. 🔗oasport.it

Flavio Cobolli · Tennis: Età, carriera, Ranking, stats e Record; Flavio Cobolli: chi è, gli inizi, la carriera e i risultati; Flavio Cobolli e la sua annata d'oro: Niente più McDonald's. C'è sempre da migliorare, al di là del ranking; Cobolli ci prova, ma Korda vince in rimonta e si prende Washington. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Come cambia il ranking di Flavio Cobolli a Madrid? Il guadagno dopo Rune e le proiezioni turno per turno - Flavio Cobolli ha dominato il primo set contro il danese Holger Rune e poi ha beneficiato del ritiro del numero 9 del mondo per proseguire la propria ... 🔗oasport.it

Flavio Cobolli vince il primo set 6-2, poi Holger Rune si ritira per infortunio: l'azzurro al terzo turno contro Nakashima - MASTERS MADRID - Vola al secondo turno del Mutua Madrid Open sulla terra rossa Flavio Cobolli, impegnato nel match serale contro Holger Rune. L'azzurro vince il ... 🔗eurosport.it

Perché Flavio Cobolli ha vinto per ritiro? Cos’è successo a Holger Rune a Madrid - Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, vincendo per ritiro contro il danese Holger Rune. Il tennista italiano ha ... 🔗oasport.it