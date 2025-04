Come abbassare le bollette del gas secondo l’Europa stoccaggi dal 90 all’83 E basta speculazioni

La Commissione Itre (Industria, ricerca ed energia) del Parlamento europeo ha approvato un disegno di legge per contrastare la speculazione sul mercato del gas e ad abbassare i prezzi. L'obiettivo è introdurre una maggiore flessibilità nelle norme relative al rifornimento degli stoccaggi di gas.In primis la Commissione Itre vuole prorogare il programma di stoccaggio del gas dell'Unione europea risalente al 2022 fino al 31 dicembre 2027. Il programma sarebbe altrimenti terminato nel 2025. La disposizione è intesa a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale.

