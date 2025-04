Combattimento a mani nude Andrea Bicchi come Rocky sfida per il titolo mondiale pesi massimi BKFC

BKFC 73, la principale Promozione mondiale di Combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. Tra i super guest dell'evento, Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del BKFC. Il main event dell'appuntamento, che si svolgerà la sera del 26 aprile presso Palazzo Wanny, sarà il match per il titolo mondale dei pesi massimi BKFC, che vedrà scontrarsi l'attuale detentore, l'americano (di origini italiane) Chris Camozzi, e il fiorentino Andrea Bicchi, subentrato nel match dopo l'infortunio, dei giorni scorsi del fighter americano Lorenzo Hunt. Iltempo.it - Combattimento a mani nude, Andrea Bicchi come Rocky: sfida per il titolo mondiale pesi massimi BKFC Leggi su Iltempo.it Firenze 25 aprile 2024 - Si è svolta il 24 aprile nel tardo pomeriggio, presso l'Hotel Hilton Metropole di Firenze, la conferenza stampa di presentazione della prima tappa italiana del Bare Knuckle Fighting Championship,73, la principale Promozionedi, fondata nel 2018 a Philadelphia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo diItalia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto. Tra i super guest dell'evento, Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del. Il main event dell'appuntamento, che si svolgerà la sera del 26 aprile presso Palazzo Wanny, sarà il match per ilmondale dei, che vedrà scontrarsi l'attuale detentore, l'americano (di origini italiane) Chris Camozzi, e il fiorentino, subentrato nel match dopo l'infortunio, dei giorni scorsi del fighter americano Lorenzo Hunt.

