Colpo di scena Napoli per 40 milioni il fedelissimo di Conte può lasciare c’è anche il PSG

Napoli potrebbe, in modo davvero incredibile, lasciare gli azzurri al termine della stagione in corso: le big europee (compreso il Paris Saint Germain) pronte a follie.In casa Napoli il sogno Scudetto è vivo come non mai: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerata la situazione in classifica dei partenopei, a pari punti con un’Inter che è apparsa in un certo affanno dal punto di vista fisico non banale. Tuttavia, gli azzurri sono chiamati a dare il massimo in queste ultime cinque partite che restano, con la speranza poi di poter contare su qualche passo falso della squadra nerazzurra, che è attesa anche dalle due semifinali di Champions League contro il Barcellona.I pensieri tra le mura di Castel Volturno, però, sono anche per il futuro: in attesa di capire ciò che ne sarà del futuro di Antonio Conte (clicca qui per leggere gli ultimi dettagli in merito), già sono partite le primissime valutazioni in sede di calciomercato. Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, per 40 milioni il fedelissimo di Conte può lasciare: c’è anche il PSG Leggi su Spazionapoli.it Uno dei big delpotrebbe, in modo davvero incredibile,gli azzurri al termine della stagione in corso: le big europee (compreso il Paris Saint Germain) pronte a follie.In casail sogno Scudetto è vivo come non mai: d’altronde, non potrebbe essere altrimenti considerata la situazione in classifica dei partenopei, a pari punti con un’Inter che è apparsa in un certo affanno dal punto di vista fisico non banale. Tuttavia, gli azzurri sono chiamati a dare il massimo in queste ultime cinque partite che restano, con la speranza poi di poter contare su qualche passo falso della squadra nerazzurra, che è attesadalle due semifinali di Champions League contro il Barcellona.I pensieri tra le mura di Castel Volturno, però, sonoper il futuro: in attesa di capire ciò che ne sarà del futuro di Antonio(clicca qui per leggere gli ultimi dettagli in merito), già sono partite le primissime valutazioni in sede di calciomercato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, la cessione adesso è ufficiale: il calciatore si trasferisce lontano dall’Europa Il Napoli è reduce dal pareggio contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. Sono due, ora, i pari consecutivi per gli azzurri. Una doppia frenata proprio nel momento in cui andava spinto il piede sull’acceleratore, complice la sconfitta dell’Inter a Firenze nella gara di recupero. Ed invece i partenopei sono lì, non hanno allungato ma, anzi, hanno la possibilità di veder avvicinare l’Inter a -1 in ... 🔗rompipallone.it

In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

In casa Napoli, in attesa del match con l’Inter, bisogna registrare un importantissimo ribaltone di Antonio Conte. Dopo un mese di febbraio davvero traumatico, vedi i tre pareggi rimediati ed il ko con il Como, il Napoli di Antonio Conte è ormai pronto per una gara davvero fondamentale. Tra circa tre ore, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Inter di Simone Inzaghi allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗tvplay.it

TMW - Inter-Roma, ennesimo colpo di scena: niente deroga, confermata la gara per domenica; Colpo di scena scudetto? Rimedio: Può accadere dopo 61 anni. E al 90% Conte a fine anno...; Biasin non esclude il colpo di scena: E se la corsa scudetto finisse così?; La mossa di Conte ieri a Castel Volturno che fa pensare ad un colpo di scena in casa Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpo di scena Napoli, doppio ribaltone per Monza: le scelte di Conte - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante colpo di scena. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un’altra gara molto importante. Sabato sera, infatti, i partenopei giocherann ... 🔗informazione.it

Colpo di scena scudetto Inter-Napoli? Rimedio: "Può accadere di nuovo dopo 61 anni" - Corsa scudetto aperta più che mai, adesso, dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna. E ora le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte sono a pari punti. Alberto Rimedio, giornalista, è intervenuto ... 🔗informazione.it

Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni: l’incredibile proposta infiamma il mercato - Tra Napoli e Milan il colpo che non ti aspetti, l’affare si chiude a 40 milioni. La voce di mercato che può cambiare tutto. In attesa di conoscere il nome del nuovo DS del Milan e di chi siederà in pa ... 🔗msn.com