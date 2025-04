Colpo a costo zero Inter svolta sul mercato Marotta spiazza tutti

Inter, a sorpresa, sta preparando un altro Colpo a parametro zero. Il presidente Marotta punta ad ottenere la firma in breve tempo.L’eliminazione dalla Coppa Italia, patita per mano del Milan, rappresenta un campanello d’allarme che l’Inter non intende sottovalutare in alcun modo. Nel mirino ci sono ancora lo scudetto e la Champions League, senza dimenticare poi il Mondale per club, tuttavia i nerazzurri, alla luce delle difficoltà incontrate nell’ultimo derby, si sono rimessi al lavoro al fine di trovare nuovi elementi di qualità in grado di rendere ulteriormente competitiva ad alti livelli la rosa.Colpo a costo zero Inter: svolta sul mercato, Marotta spiazza tutti (Ansa) TvPlay.itDiversi i colpi in cantiere, al vaglio del presidente Giuseppe Marotta e della dirigenza. Il restyling in fase di progettazione coinvolgerà soprattutto il reparto offensivo: Joaquin Correa e Mehdi Taremi hanno deluso le aspettative e andranno via al termine della stagione. Tvplay.it - Colpo a costo zero Inter: svolta sul mercato, Marotta spiazza tutti Leggi su Tvplay.it L’, a sorpresa, sta preparando un altroa parametro. Il presidentepunta ad ottenere la firma in breve tempo.L’eliminazione dalla Coppa Italia, patita per mano del Milan, rappresenta un campanello d’allarme che l’non intende sottovalutare in alcun modo. Nel mirino ci sono ancora lo scudetto e la Champions League, senza dimenticare poi il Mondale per club, tuttavia i nerazzurri, alla luce delle difficoltà incontrate nell’ultimo derby, si sono rimessi al lavoro al fine di trovare nuovi elementi di qualità in grado di rendere ulteriormente competitiva ad alti livelli la rosa.sul(Ansa) TvPlay.itDiversi i colpi in cantiere, al vaglio del presidente Giuseppee della dirigenza. Il restyling in fase di progettazione coinvolgerà soprattutto il reparto offensivo: Joaquin Correa e Mehdi Taremi hanno deluso le aspettative e andranno via al termine della stagione.

