Colpito al addome da una fiocina è caccia al responsabile del gesto Ferita anche una donna

addome da un colpo di fiocina. Da quanto si apprende, a colpirlo sarebbe stato un parente della moglie che avrebbe ferito anche quest'ultima, accorsa poco dopo avere sentito alcuni rumori. Ferraratoday.it - Colpito all'addome da una fiocina, è caccia al responsabile del gesto. Ferita anche una donna Leggi su Ferraratoday.it Momenti di tensione e violenza a Boara, nel pomeriggio di venerdì 25. Un uomo è stato ferito all'da un colpo di. Da quanto si apprende, a colpirlo sarebbe stato un parente della moglie che avrebbe feritoquest'ultima, accorsa poco dopo avere sentito alcuni rumori.

Colpito all'addome con un coltello da cucina, è in fin di vita: sotto accusa un'amica della moglie - La comunità di Preganziol, in provincia di Treviso, è sotto choc: un uomo di 67 anni è stato accoltellato all'addome e adesso è ricoverato in condizioni disperate in ospedale. L'aggressione è avvenuta nella sua casa e sotto accusa c'è una donna, che era ospite della vittima. Offre ospitalità a... 🔗europa.today.it

Foggia, morto 30enne per coltellata all’addome. La moglie: “L’ho colpito per difesa” - La donna avrebbe sostenuto che suo marito voleva aggredirla e che per questo lo avrebbe colpito. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Prima di oggi nessuna denuncia o intervento delle forze dell'ordine per maltrattamenti L'articolo Foggia, morto 30enne per coltellata all’addome. La moglie: “L’ho colpito per difesa” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Spari a Fuorigrotta: ragazzo di 20 anni colpito all'addome - Erano all'incirca le 20.30 quando alla Polizia è arrivata la segnalazione di spari nel quartiere Fuorigrotta, a via Cumana. A terra, ferito, un uomo colpito all'addome. Il ferito, 20 anni, è stato trasportato all’ospedale del San Paolo dove i sanitari lo hanno subito portato in camera... 🔗napolitoday.it

