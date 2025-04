Colpisce e ferisce due parenti con una fiocina e fugge

fiocina, un parente, l'ex cognato e poi anche la moglie di questi. L'uomo è stato portato in condizioni serie all'ospedale Maggiore di Bologna. È successo intorno alle 18 nella frazione Boara, via Copparo. Non sono chiari i motivi del gesto. Sono intervenuti i carabinieri e il 118. Ilrestodelcarlino.it - Colpisce e ferisce due parenti con una fiocina e fugge Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 25 aprile 2025 - Sono in corso le ricerche a Ferrara per un uomo che nel tardo pomeriggio avrebbe colpito e ferito, sparando con una, un parente, l'ex cognato e poi anche la moglie di questi. L'uomo è stato portato in condizioni serie all'ospedale Maggiore di Bologna. È successo intorno alle 18 nella frazione Boara, via Copparo. Non sono chiari i motivi del gesto. Sono intervenuti i carabinieri e il 118.

