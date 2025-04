Colloquio Putin Witkoff più vicini non solo su Ucraina

Colloquio oggi al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff è stato "costruttivo" e ha "permesso di avvicinare ulteriormente le posizioni della Russia e degli Usa non solo sull'Ucraina, ma anche su una serie di altre questioni internazionali". Lo ha detto il consigliere per la politica estera di Putin, Yuri Ushakov, citato dalla Tass.

