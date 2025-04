Coldiretti a sostegno degli allevatori piemontesi

Novaratoday.it - Coldiretti a sostegno degli allevatori piemontesi Leggi su Novaratoday.it Sostenere gli allevamenti di razze bovine autoctone ed il comparto del bovino da carne. É questo l'obiettivo alla base dell'apertura delle domande di aiuto relative al "Contributo una tantum per razze bovine autoctone" e ai "Sostegni per il comparto del bovino da carne"."Grazie al lavoro di.

