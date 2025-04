Coi voti dei 5s ripristinato il vitalizio a De Lorenzo

vitalizio a Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità (sotto le presidenze di Giulio Andreotti e Giuliano Amato) arrestato nel 1994 (poco dopo essersi dimesso da ministro) con l’accusa di corruzione in uno dei tanti filoni delle inchieste di Tangentopoli (fu condannato nel 2001). De Lorenzo, oggi 87enne, medico di professione e napoletano di nascita, è stato deputato per il Partito Liberale Italiano dall’83 al ’94 Anche i Cinquestelle hanno votato favorevolmente. Ed è psicodramma: Giuseppe Conte, stando a quanto filtra, non ne sapeva nulla e lo ha appreso ieri dalla stampa (il Fatto Quotidiano è stato il primo a darne notizia), strigliando - e non poco - i suoi. De Lorenzo, che fece la riforma del Servizio sanitario nazionale, ha ottenuto la riabilitazione completa e quindi, in base alla delibera dell’ex presidente piddina della Camera Laura Boldrini del 2015, l’ufficio di Presidenza della Camera ha deciso di restituirgli il vitalizio. Liberoquotidiano.it - Coi voti dei 5s ripristinato il vitalizio a De Lorenzo Leggi su Liberoquotidiano.it L’Ufficio di Presidenza della Camera, mercoledì, ha deciso all’unanimità di ripristinare ila Francesco De, ex ministro della Sanità (sotto le presidenze di Giulio Andreotti e Giuliano Amato) arrestato nel 1994 (poco dopo essersi dimesso da ministro) con l’accusa di corruzione in uno dei tanti filoni delle inchieste di Tangentopoli (fu condannato nel 2001). De, oggi 87enne, medico di professione e napoletano di nascita, è stato deputato per il Partito Liberale Italiano dall’83 al ’94 Anche i Cinquestelle hanno votato favorevolmente. Ed è psicodramma: Giuseppe Conte, stando a quanto filtra, non ne sapeva nulla e lo ha appreso ieri dalla stampa (il Fatto Quotidiano è stato il primo a darne notizia), strigliando - e non poco - i suoi. De, che fece la riforma del Servizio sanitario nazionale, ha ottenuto la riabilitazione completa e quindi, in base alla delibera dell’ex presidente piddina della Camera Laura Boldrini del 2015, l’ufficio di Presidenza della Camera ha deciso di restituirgli il

