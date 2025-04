Cna Firenze Damato nuovo presidente Una casa delle Eccellenze in città

Damato (nella foto), 63 anni, imprenditore del settore ristorazione, è il nuovo presidente di Cna Firenze e Fiesole. La sua elezione rappresenta un passaggio centrale nel percorso di rinnovo degli organismi dirigenti di Cna Firenze Metropolitana, che si concluderà il 26 giugno con l'elezione del nuovo presidente metropolitano, successore di Giacomo Cioni, per il quadriennio 2025–2029. Damato subentra a Luca Tonini, al quale ha rivolto parole di stima e riconoscenza: "Luca ha guidato Cna con competenza e passione in anni non semplici, e ha saputo rappresentare le imprese con equilibrio e serietà".Con 37.409 imprese attive, di cui il 24% artigiane, l'area Firenze-Fiesole rappresenta il 42% del tessuto imprenditoriale della città Metropolitana. Un dato che conferma la centralità dell'area nel sistema economico metropolitano e la rende un osservatorio privilegiato dei cambiamenti in corso.

