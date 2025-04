Ilrestodelcarlino.it - Cna Est Romagna, confermato Davide Caprili

, fabbro di Savignano sul Rubicone, alla guida della neoletta presidenza della Cna Est. La nuova presidenza, che rimarrà in carica fino al 2029 e che dovrà rappresentare i circa 1.000 soci dell’area territoriale e avrà come componenti, insieme con: Roberta Braghittoni della Stamperia Braghittoni di Cesenatico; Oscar Dogana, installatore di impianti elettrici di Savignano; Rosanna Maroni, acconciatrice di Savignano; Alice Nasolini, architetta dello Studio Tecno-Nova di Cesenatico; Roberto Nini, di Area 51 Snc (carpenteria metallica) di Savignano; Marco Pierluigi di Mpl Sas (lavorazione calzature) di San Mauro Pascoli; Maurizio Sacchetti dell’azienda Tuttoparquet Cesenatico e infine Marco Zanotti officina meccanica di Gambettola."Mi sento felice e onorato – afferma, appenanell’incarico di presidente Cna Est– nel ricoprire per altri quattro anni il ruolo di presidente dell’area territoriale.