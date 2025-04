Clair Obscur Expedition 33 ha raggiunto un traguardo di vendite importante in un giorno

Clair Obscur: Expedition 33, GDR narrativo sviluppato da Sandfall Interactive, ha superato le 500.000 copie vendute in sole 24 ore dal lancio. Il risultato è stato confermato con entusiasmo dal team parigino tramite un post su X, in cui gli sviluppatori hanno ringraziato calorosamente la community per il sostegno inaspettato. La portata del successo è ancora più impressionante se si considera che si tratta della prima opera del team, composto da appena una trentina di persone.La performance è degna di nota anche perché il gioco è stato lanciato in contemporanea con titoli molto attesi, come Oblivion Remastered, eppure ha saputo conquistare l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo. La sua presenza su Xbox Game Pass ha certamente contribuito a farlo scoprire a un pubblico più ampio, ma il vero punto di forza risiede nella qualità complessiva del progetto, che ha convinto sia la critica che il pubblico.

